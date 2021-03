Glik | “La salvezza è nelle nostre mani Abbiamo retto con le big | adesso testa agli scontri salvezza”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Kamil, difensore polacco 33enne, leader emotivo e tecnico dei campani ( per lui più minuti di tutti) ha rilasciato una intervista al Corriere del Mezzogiorno facendo il punto della situazione in casa sannita: “Lavoriamo con entusiasmo e remiamo nella stessa direzione. Screzi in spogliatoio avvengono in tutte le squadre, basta che l’armonia si ricomponga immediatamente. Siamo artefici del nostro destino e contenti del rendimento e sfido chiunque a inizio campionato a sistemarci dove siamocontro le big, ora dobbiamo affrontare tutte le gare con laperché sono tutte difficili contro Parma, Cari e Crotone .” Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BENEVENTO - Leader . Nelle parole e nei fatti. Carismatico come pochi, esperienza infinita. Kamilha voluto riassumere in un siggestivo "collage" il suo cammino nelle categorie più importanti in cui ha giocato, la Serie A italiana (16 Bari, 131 Torino, 25 Benevento ) e la Ligue 1 francese (...Kamil5: giornata così e così la sua. Sbaglia svariati disimpegna mettendo in pericolo l ... Può risultare una preziosissima arma in più per Filippo Inzaghi nella corsa. Dal 59 Gabriele ...Kamil Glik si sta giocando la salvezza con il suo Benevento, che al momento è a +6 sul Torino, ex squadra proprio del polacco. "Lavoriamo con entusiasmo e remiamo nella stessa direzione – ha ...Kamil Glik, 33 anni dalla Polonia meridionale ... Benevento è una città tranquilla". E sulla salvezza dice: "Siamo artefici del nostro destino e contenti del rendimento. Sfido chiunque a sistemarci ad ...