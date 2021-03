Gianni Morandi ricoverato per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Come riportato da Il Resto del Carlino, il cantante, 76 anni, è stato ricoverato per delle ustioni alle mani. Morandi stava bruciando delle sterpaglie nel lotto della sua campagna, e pochi attimi prima aveva anche postato una foto che lo ritraeva sul trattore, con la didascalia: “Finalmente ho trovato dei guanti della mia misura”, ironizzando sulla grandezza ben nota delle sue mani. Mentre era intento a bruciare le erbacce, ha perso l’equilibrio ed è caduto sulle fiamme. Curato dai medici, Morandi avrebbe riportato ustioni in particolare alla mano destra. È così stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena. Morandi sta bene, ed ha trovato anche il modo di scherzare con il personale medico che gli ha fornito soccorso e ha anche scattato un selfie. L'articolo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Come riportato da Il Resto del Carlino, il cantante, 76 anni, è statoper dellealle mani.stava bruciando delle sterpaglie nel lotto della sua campagna, e pochi attimi prima aveva anche postato una foto che lo ritraeva sul trattore, con la didascalia: “Finalmente ho trovato dei guanti della mia misura”, ironizzando sulla grandezza ben nota delle sue mani. Mentre era intento a bruciare le erbacce, ha perso l’equilibrio ed è caduto sulle fiamme. Curato dai medici,avrebbe riportatoin particolare alla mano destra. È così stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena.sta bene, ed ha trovato anche il modo di scherzare con il personale medico che gli ha fornito soccorso e ha anche scattato un selfie. L'articolo ...

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - Corriere : Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni a Bologna - unrayonvert : immaginate me impegnatatissima e attenta ad ascoltare e prendere appunti durante la lezione di francese e mia madre… - QuotidianPost : Gianni Morandi ricoverato per ustioni -