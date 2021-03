George Floyd, la città di Minneapolis decide di patteggiare: alla famiglia 27 milioni di dollari di risarcimento (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è l’accordo tra Minneapolis e la famiglia di George Floyd, l’afroamericano morto a maggio 2020 dopo che un agente di polizia bianco ha premuto il ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti: la città ha deciso di patteggiare e di versare ai suoi familiari 27 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Una cifra record, una delle maggiori in un caso di cattiva condotta della polizia. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il patteggiamento e ora la famiglia Floyd si augura che anche la giustizia faccia il suo corso e riconosca la responsabilità degli agenti nella sua morte. L’accordo arriva infatti mentre è in corso la selezione della giuria chiamata a esprimersi su Derek Chauvin, l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è l’accordo trae ladi, l’afroamericano morto a maggio 2020 dopo che un agente di polizia bianco ha premuto il ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti: laha deciso die di versare ai suoi familiari 27dia titolo di. Una cifra record, una delle maggiori in un caso di cattiva condotta della polizia. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il patteggiamento e ora lasi augura che anche la giustizia faccia il suo corso e riconosca la responsabilità degli agenti nella sua morte. L’accordo arriva infatti mentre è in corso la selezione della giuria chiamata a esprimersi su Derek Chauvin, l’ex ...

