F1, Leclerc: “Prima giornata interessante. Feeling con la nuova macchina abbastanza buono” (Di venerdì 12 marzo 2021) “La Prima giornata nella nuova macchina è sempre molto interessante, dopo tutto il lavoro che è stato fatto durante l’inverno”. Queste le dichiarazioni di Charles Leclerc, che è stato costretto a fermarsi precauzionalmente con la sua Ferrari a dieci minuti dalla fine della sessione nella sua Prima giornata di test in Bahrain a causa di un’anomalia nella combustione evidenziata dalla telemetria. “Abbiamo completato il programma intero senza intoppi di rilievo e il primo Feeling è abbastanza buono, ma è ovviamente troppo presto per dare un giudizio complessivo. Adesso non vedo l’ora di rimettermi al volante domani!”, ha concluso il monegasco. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) “Lanellaè sempre molto, dopo tutto il lavoro che è stato fatto durante l’inverno”. Queste le dichiarazioni di Charles, che è stato costretto a fermarsi precauzionalmente con la sua Ferrari a dieci minuti dalla fine della sessione nella suadi test in Bahrain a causa di un’anomalia nella combustione evidenziata dalla telemetria. “Abbiamo completato il programma intero senza intoppi di rilievo e il primo, ma è ovviamente troppo presto per dare un giudizio complessivo. Adesso non vedo l’ora di rimettermi al volante domani!”, ha concluso il monegasco. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #F1, #Leclerc: 'Abbiamo completato il programma intero senza intoppi di rilievo, ma troppo presto per dare un giudi… - UERK_ZF_ : RT @SkySportF1: ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - RadioSportiva : In archivio la prima giornata di preparazione alla nuova stagione della #Formula1: riuscirà la #Ferrari a fare megl… - FormulaPassion : #F1 | Gli stint in pista dei piloti dei top team al termine della prima giornata di #F1Testing sul tracciato di Sak… - FrederickSeb : RT @deadlinex: Ed ecco Sainz al volante. Volante che pare identico in tutto e per tutto rispetto ad una prima analisi a quello di Leclerc c… -