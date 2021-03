Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta è necessaria per limitare morti e ricoveri. Solo coi vaccini ne usciremo” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il governo di Mario Draghi intende chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio. Lo ha annunciato lo stesso presidente del consiglio, alla fine della visita all’hub vaccinale di Fiumicino. Si tratta del terzo intervento pubblico del premier dopo il discorso con il quale ha chiesto la fiducia al parlamento. Anche questo volta Draghi si è limitato a leggere un discorso, senza poi sottoporsi a eventuali domande dei giornalisti. “Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo”, è l’incipit scelto dal capo del governo, intervenuto dopo Nicola Zingaretti, presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il governo di Mariointende chiedere al Parlamento undi. Lo ha annunciato lo stesso presidente del consiglio, alla fine della visita all’hub vaccinale di Fiumicino. Si tratta del terzo intervento pubblico del premier dopo il discorso con il quale ha chiesto la fiducia al parlamento. Anche questo voltasi è limitato a leggere un discorso, senza poi sottoporsi a eventuali domande dei giornalisti. “Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne”, è l’incipit scelto dal capo del governo, intervenuto dopo Nicola Zingaretti, presidente ...

Advertising

petergomezblog : Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare m… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare morti… - hogiadato : RT @uzupetru: ???? ZERO DOMANDE E ZERO EMPATIA CRESCONO I CONTAGI E CROLLA LA FIDUCIA NEL GOVERNO +++ IL #M5S STACCHI LA SPINA A QUEST… - Varco001 : RT @petergomezblog: Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare morti… - IsabellaDonadio : RT @petergomezblog: Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare morti… -