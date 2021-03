Draghi: con vaccini ne usciremo. I sostegni arriveranno presto. Proporrò nuovo scostamento di bilancio (Di venerdì 12 marzo 2021) Un INTERVENTO asciutto al centro vaccinale di Fiumicino, quello di Mario Draghi che ha parole di speranza e rassiucurazione, anche sul caso AstraZeneca e sull'ombra che la vicenda getta sulla campagna ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Un INTERVENTO asciutto al centro vaccinale di Fiumicino, quello di Marioche ha parole di speranza e rassiucurazione, anche sul caso AstraZeneca e sull'ombra che la vicenda getta sulla campagna ...

Advertising

pietroraffa : Montanari dice che 'il governo Draghi non ha molto a che fare con la democrazia'. Per la serie: parlare solo perc… - TeresaBellanova : Sicuramente c'è una maggiore autorevolezza del Presidente del Consiglio in Italia e in Europa. Dallo stile della co… - agorarai : 'All'inizio anche Monti godeva di buona stampa. Il tecnocrate che si presenta come salvatore della patria assume un… - MariaAversano1 : RT @Europeo91785337: Il #cdx non si rassegna che #draghi è in continuità con #conte , state muti adesso che state in maggioranza, almeno ,… - francescogilard : RT @valy_s: Marzo chiusi, ma soprattutto #Pasqua in #Lockdown. Era già deciso a tavolino, e troveranno una scusa anche per chiudere il 25/0… -