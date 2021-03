Covid: supermercati Il Gigante, pronti a vaccinare 5 mila dipendenti (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “I ‘supermercati Il Gigante’, gruppo della grande distribuzione con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia, aderisce alla proposta della Regione Lombardia ed è pronta ad attivarsi per offrire agli oltre 5.000 dipendenti – che volessero usufruirne, e quindi su base volontaria – la possibilità di vaccinarsi sul luogo di lavoro, garantendo spazi propri per effettuare le somministrazioni”. Ad affermarlo in una nota è Giorgio Panizza, consigliere del gruppo che ha sede alle porte di milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “I ‘Il’, gruppo della grande distribuzione con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia, aderisce alla proposta della Regione Lombardia ed è pronta ad attivarsi per offrire agli oltre 5.000– che volessero usufruirne, e quindi su base volontaria – la possibilità di vaccinarsi sul luogo di lavoro, garantendo spazi propri per effettuare le somministrazioni”. Ad affermarlo in una nota è Giorgio Panizza, consigliere del gruppo che ha sede alle porte dino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: supermercati Il Gigante, pronti a vaccinare 5 mila dipendenti... - irenestorti1 : RT @marisaLaDestra: Ma possibile che nessuno dica nulla, non ci si rivolti, all'ennesimo #Dpcm e chiusura, libertà violate, ennesimo #lockd… - marisaLaDestra : Ma possibile che nessuno dica nulla, non ci si rivolti, all'ennesimo #Dpcm e chiusura, libertà violate, ennesimo… - dalabiso2001 : @ilfoglio_it Pessima #paragiornalismo #VaccinoAiGiornalisti Selvaggia Lucarelli che fa pettegolezzo dichiara di ess… - PaoloBMb70 : #RaiNews #RassegnaStampa #Covid_19 'BASTA: si esce solo per lavorare e fare la spesa ' Ma gli sbarchi NON cessano,… -