Covid: saranno 30 i punti vaccinali alla Napoli 3 Sud (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutisaranno trenta a pieno regime i punti vaccinali di popolazione Covid nei comuni ricadenti nell’Asl Napoli 3 Sud. È quando affermato dall’azienda sanitaria a margine di un accordo operativo per la somministrazione delle dosi firmato, in vista della seconda fase della somministrazione delle dosi, insieme ai pediatri di libera scelta. Il documento è stato siglato dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, dal direttore sanitario Gaetano D’Onofrio e amministrativo Giuseppe Esposito e dai rappresentanti dei pediatri di libera scelta operanti sul territorio. Per individuare i trenta centri è stato preso come riferimento l’organizzazione delle aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale, prevedendo un turno (8-14) o due ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutitrenta a pieno regime idi popolazionenei comuni ricadenti nell’Asl3 Sud. È quando affermato dall’azienda sanitaria a margine di un accordo operativo per la somministrazione delle dosi firmato, in vista della seconda fase della somministrazione delle dosi, insieme ai pediatri di libera scelta. Il documento è stato siglato dal direttore generale dell’Asl3 Sud Gennaro Sosto, dal direttore sanitario Gaetano D’Onofrio e amministrativo Giuseppe Esposito e dai rappresentanti dei pediatri di libera scelta operanti sul territorio. Per individuare i trenta centri è stato preso come riferimento l’organizzazione delle aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale, prevedendo un turno (8-14) o due ...

Advertising

RobertoBurioni : Ci sono alcuni “colleghi” che, in pieno stile “Di Bella” curano a casa i pazienti COVID con terapie che non solo so… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno' #robertosperanza… - LaPresse_news : Covid, Biden: “Tutti gli adulti saranno dichiarati vaccinabili entro il primo maggio” | VIDEO… - giugiuamici20 : @silviamaggio_ L’anno scorso nonostante il covid erano riusciti a farlo, e in più al serale non ci saranno le dimos… - AquileDel : RT @Cecilia16484158: Non credo che riusciranno a chiuderci a casa come marzo scorso. Penso ci saranno molti 'disubbidienti'. Ora sappiamo… -