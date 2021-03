Covid, in un anno dieci morti e 1644 contagi nei penitenziari della Campania (Di venerdì 12 marzo 2021) dieci morti di coronavirus di cui 5 agenti, 4 detenuti e 1 medico, oltre a 1644 contagi (862 tra agenti, 724 detenuti e 58 operatori penitenziari). Sono i numeri che emergono dalla relazione annuale 2020, realizzata in collaborazione Osservatorio regionale sulla detenzione, presentata questa mattina a Napoli da, Samuele Ciambriello, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Campania. All’incontro ha partecipato anche Gennaro Oliviero, presidente consiglio regionale Campania e Mauro Palma Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Dalla relazione emerge un aumento delle modalità attraverso cui i detenuti esprimono ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021)di coronavirus di cui 5 agenti, 4 detenuti e 1 medico, oltre a(862 tra agenti, 724 detenuti e 58 operatori). Sono i numeri che emergono dalla relazione annuale 2020, realizzata in collaborazione Osservatorio regionale sulla detenzione, presentata questa mattina a Napoli da, Samuele Ciambriello, Garante delle persone sottoposte a misure restrittivelibertà personaleregione. All’incontro ha partecipato anche Gennaro Oliviero, presidente consiglio regionalee Mauro Palma Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone privatelibertà personale. Dalla relazione emerge un aumento delle modalità attraverso cui i detenuti esprimono ...

Advertising

LiaQuartapelle : Novecento anziani con più di 80 anno convocati per sbaglio all’ospedale di Niguarda per le vaccinazioni anti-covid.… - repubblica : Lavoro, nel 2020 un calo degli occupati senza precedenti: 456 mila in meno nell'anno del Covid - Avvenire_Nei : Venerdì e sabato, pur tra le limitazioni anti Covid le diocesi anche quest’anno sono invitate a tenere aperta tutto… - 053_Vince : @PrimaiLavorator @ClaudioZavatti1 Il sindaco non ha finito neanche di parlare...????..stava dicendo che era da aprile… - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: Dopo un anno di chiusure nessuno ricorda che, per la Costituzione, l'Italia è «fondata sul lavoro». Pure la libertà di mov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno Covid: Fontana, 'non abbiamo commesso errori, virus è complicato' "Non credo che abbiamo sbagliato nella gestione dell'emergenza, ma che il virus è più complicato di quello che i nostri scienziati potessero immaginare. A più di un anno di distanza non abbiamo ancora trovato una cura specifica, ma solo cure che aiutano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con 'Aria Pulita' su ...

Primavera e vaccini: arrivano gli alleati per la spallata al Covid La guerra al Covid continua senza tregua e la strada è ancora lunga ma la primavera si avvicina e con l'avvento ... come avvenne già lo scorso anno. Le varianti rendono tutto imprevedibile e non danno ...

Covid, un anno fa: sui balconi spuntano arcobaleni e la scritta «Andrà tutto bene». Ma l'Hellas va in auto quarantena L'Arena Non solo Covid. A Pinerolo salvate persone coinvolte in un incendio, prelievo multiorgano a Rivoli L’emergenza covid mette a dura prova la sanità, ma non la ferma. Nelle scorse notti l’ospedale di Pinerolo ha prestato assistenza a 13 le persone ricoverate per una supposta grave intossicazione da mo ...

Covid, il Cdm approva il decreto Legge: stretta anche in zona gialla e Pasqua blindata Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge con le misure anti-Covid. L‘Italia si tinge di arancione e di rosso e si prepara a vivere la seconda Pasqua della sua storia, dopo quella ...

"Non credo che abbiamo sbagliato nella gestione dell'emergenza, ma che il virus è più complicato di quello che i nostri scienziati potessero immaginare. A più di undi distanza non abbiamo ancora trovato una cura specifica, ma solo cure che aiutano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con 'Aria Pulita' su ...La guerra alcontinua senza tregua e la strada è ancora lunga ma la primavera si avvicina e con l'avvento ... come avvenne già lo scorso. Le varianti rendono tutto imprevedibile e non danno ...L’emergenza covid mette a dura prova la sanità, ma non la ferma. Nelle scorse notti l’ospedale di Pinerolo ha prestato assistenza a 13 le persone ricoverate per una supposta grave intossicazione da mo ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge con le misure anti-Covid. L‘Italia si tinge di arancione e di rosso e si prepara a vivere la seconda Pasqua della sua storia, dopo quella ...