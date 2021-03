Covid: Draghi, 'vaccini non solo in ospedali, ma in aziende, palestre o parcheggi' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il nostro obbiettivo, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e il Commissario straordinario all'emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, è quello di utilizzare tutti gli spazi utili disponibili per le vaccinazioni. Ci si potrà vaccinare non solo negli ospedali, ma anche nelle aziende, nelle palestre e nei parcheggi come questo di Fiumicino. In Italia sono già operativi 1.694 siti vaccinali fissi e altri verranno individuati". Lo ha detto il premier Mario Draghi al centro vaccinazioni a Fiumicino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il nostro obbiettivo, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e il Commissario straordinario all'emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, è quello di utilizzare tutti gli spazi utili disponibili per le vaccinazioni. Ci si potrà vaccinare nonnegli, ma anche nelle, nellee neicome questo di Fiumicino. In Italia sono già operativi 1.694 siti vaccinali fissi e altri verranno individuati". Lo ha detto il premier Marioal centro vaccinazioni a Fiumicino.

