Covid | Draghi | ' faremo di tutto per impedire si ripeta quanto accaduto scorsa primavera'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Lo ha detto il presidente edl Consiglio, Mario, in occasione della sua visita al centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino. 'Questi dati ci impongono la massima cautela per limitare il ...... cresce nettamente la fiducia sulle vaccinazioni contro il, dopo le diffuse incertezze dei ...chiama Von der Leyen L'Italia prima della classe "La tendenza è buona ma le nuove varianti sono ...FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – “Sulla base dell’evidenza scientifica, il governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo ...Condividi questo articolo:Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e il Commissari ...