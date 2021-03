Cosa succede all'1,6% dei vaccinati? Perché gli anticorpi sono al minimo (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Ferro Alcune perone sviluppano una quantità minima di anticorpi anche dopo la seconda dose di Pfizer: ecco Cosa succede Il 98,4% del personale ospedaliero dell'Ospedale Niguarda di Milano a cui è stato somministrato il vaccino ad Rna messaggero di Pfizer/BioNtech ha sviluppato gli anticorpi contro il Covid-19 in maniera molto più consistente rispetto alle attese. Cosa accade all'1,6%? È questo il primo risultato dello studio clinico di uno dei campioni più ampi ad oggi in Italia e chiamato "Renaissancè", ossia Rinascimento. E nome migliore e beneaugurante non poteva essere messo. Come riporta l'AdnKronos, il monitoraggio ha preso in esame, tra gennaio e febbraio, i 2.497 vaccinati sottoposti ad un prelievo di sangue dopo 14 giorni dalla seconda ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Ferro Alcune perone sviluppano una quantità minima dianche dopo la seconda dose di Pfizer: eccoIl 98,4% del personale ospedaliero dell'Ospedale Niguarda di Milano a cui è stato somministrato il vaccino ad Rna messaggero di Pfizer/BioNtech ha sviluppato glicontro il Covid-19 in maniera molto più consistente rispetto alle attese.accade all'1,6%? È questo il primo risultato dello studio clinico di uno dei campioni più ampi ad oggi in Italia e chiamato "Renaissancè", ossia Rinascimento. E nome migliore e beneaugurante non poteva essere messo. Come riporta l'AdnKronos, il monitoraggio ha preso in esame, tra gennaio e febbraio, i 2.497sottoposti ad un prelievo di sangue dopo 14 giorni dalla seconda ...

Advertising

NicolaPorro : New York, Mosca, Tel Aviv: mentre noi chiudiamo, altri riaprono. Il resoconto da Usa, Russia e Israele tratto da… - borghi_claudio : State vedendo cosa succede, vero? State vedendo quanti sono partiti lancia in resta a difesa di una fondazione pri… - Adnkronos : #VaccinoCovid #AstraZeneca, cosa succede in Italia - Adnkronos : Vaccino Covid AstraZeneca, cosa succede in Italia - gianbasilio : @paoloigna1 @repubblica mi sembra la solita trovata di marketing, a prescindere dal personaggio, una cosa di facci… -