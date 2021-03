Chris Lavoro: il nuovo singolo “Last Goodbye” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo singolo di Chris Lavoro si intitola “Last Goodbye”. Un brano che racconta una storia attuale, registrato attraverso un percorso all’insegna della sostenibilità. Chi è Chris Lavoro? Chris Lavoro è un cantautore e musicista italiano. È chitarrista nell’ultimo tour mondiale di Eros Ramazzotti ed ha collaborato per Radio Deejay, scritto brani per alcuni artisti tra cui Neffa, Ghemon e Arisa. Appassionato di viaggi e stile di vita sostenibile. Chris Lavoro è un cantautore eco friendly, alla ricerca di un sound personale e organico. L’ultimo Lavoro dell’artista e chitarrista è una ballata romantica e futuristica, che contiene un invito a ricominciare, a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildisi intitola “”. Un brano che racconta una storia attuale, registrato attraverso un percorso all’insegna della sostenibilità. Chi èè un cantautore e musicista italiano. È chitarrista nell’ultimo tour mondiale di Eros Ramazzotti ed ha collaborato per Radio Deejay, scritto brani per alcuni artisti tra cui Neffa, Ghemon e Arisa. Appassionato di viaggi e stile di vita sostenibile.è un cantautore eco friendly, alla ricerca di un sound personale e organico. L’ultimodell’artista e chitarrista è una ballata romantica e futuristica, che contiene un invito a ricominciare, a ...

Advertising

ari_hill93 : @Marzius821 @SaryOtto Non faccio nomi (anzi sì) Angie e Chris hanno detto entrambe che aspetteranno il proprio turn… - Lostingroove : È in uscita “Last goodbye”, nuovo singolo di Chris Lavoro - VinnyVinile : CHRIS LAVORO – In radio il nuovo singolo LAST GOODBYE - Dj_JoeFlanger : CHRIS LAVORO – In radio il nuovo singolo LAST GOODBYE - DannyPhaser : CHRIS LAVORO – In radio il nuovo singolo LAST GOODBYE -