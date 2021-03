Cartoon Network e Super! impegnati per il sociale. Testimonial Francesco Gabbani e Andrea Delogu (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesco Gabbani La tv cerca sempre nuovi modi per esercitare la propria funzione sociale, offrendo ad esempio dei percorsi di riflessione che, se rivolti ai più piccoli, hanno forse più speranze di essere recepiti. Così, prossimamente alcuni canali dedicati ai bambini saranno impegnati in iniziative che ruotano attorno a temi quali il razzismo e la diversità, anche con l’ausilio di volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Cartoon Network inaugurerà il 15 marzo la campagna #iosonodiverso, che viaggerà sul canale 607 di Sky e su tutte le sue piattaforme on air, digital e social. I quattro Testimonial saranno Francesco Gabbani, la calciatrice Sara Gama, Andrea Delogu e lo youtuber Ciccio ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 marzo 2021)La tv cerca sempre nuovi modi per esercitare la propria funzione, offrendo ad esempio dei percorsi di riflessione che, se rivolti ai più piccoli, hanno forse più speranze di essere recepiti. Così, prossimamente alcuni canali dedicati ai bambini sarannoin iniziative che ruotano attorno a temi quali il razzismo e la diversità, anche con l’ausilio di volti noti del mondo dello spettacolo e della musica.inaugurerà il 15 marzo la campagna #iosonodiverso, che viaggerà sul canale 607 di Sky e su tutte le sue piattaforme on air, digital e social. I quattrosaranno, la calciatrice Sara Gama,e lo youtuber Ciccio ...

