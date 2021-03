Carlotta Dell’Isola asfalta Alfonso Signorini che è rimasto deluso da lei: “Senza copioni o frasi standardizzate” (Di venerdì 12 marzo 2021) Alfonso Signorini deluso da Carlotta Dell’Isola Nel nuovo numero in edicola del magazine Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista ad Alfonso Signorini. Conduttore che per cinque mesi e mezzo è stato alla guida del Grande Fratello Vip 5. Il direttore del periodico Chi ha confessato chi sono i suoi tre concorrenti preferiti del reality show di Canale 5. Inoltre, ha anche detto che l’inquilina che più l’ha deluso è stata Carlotta Dell’Isola. Dopo aver letto le frasi del giornalista, a distanza di qualche ora l’ex partecipante di Temptation Island ha risposto a tono al conduttore rivendicando il diritto di poter essere sé stessa. Inoltre, l’ex gieffina ha spiegato per quale motivo è apparsa ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 marzo 2021)daNel nuovo numero in edicola del magazine Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista ad. Conduttore che per cinque mesi e mezzo è stato alla guida del Grande Fratello Vip 5. Il direttore del periodico Chi ha confessato chi sono i suoi tre concorrenti preferiti del reality show di Canale 5. Inoltre, ha anche detto che l’inquilina che più l’haè stata. Dopo aver letto ledel giornalista, a distanza di qualche ora l’ex partecipante di Temptation Island ha risposto a tono al conduttore rivendicando il diritto di poter essere sé stessa. Inoltre, l’ex gieffina ha spiegato per quale motivo è apparsa ...

