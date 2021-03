Calciomercato Milan, Maldini lo scarta: Ancelotti lo vuole all’Everton (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Milan è pronto a selezionare i suoi uomini migliori e adesso uno degli “intoccabili” è finito sul mercato. Ancelotti lo vuole all’Everton. Il Milan sembra aver ripreso la retta via che fino a qualche gara fa era smarrita. I rossoneri all’Old Trafford hanno tenuto a bada il Manchester United riuscendo a strappare un pareggio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilè pronto a selezionare i suoi uomini migliori e adesso uno degli “intoccabili” è finito sul mercato.lo. Ilsembra aver ripreso la retta via che fino a qualche gara fa era smarrita. I rossoneri all’Old Trafford hanno tenuto a bada il Manchester United riuscendo a strappare un pareggio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MCalcioNews : #Milan, sguardo al futuro: primo contratto per #Desplanches - cmdotcom : I 5 pensieri Agresti: #Milan e #Roma al top in Europa, la #Juve ha 4 giorni per fare paura all'#Inter. Mbappé e Haa… - BombeDiVlad : ?? #Juventus: occhi sul 'giustiziere' in #Champions Sergio #Oliveira ?? Il centrocampista del #Porto piacerebbe anc… - MilanLiveIT : Florian #Thauvin sembra ormai essere lontano dal #Milan. Il francese ha aperto al rinnovo col #Marsiglia ?????????… - gianpy_83 : RT @ElChino_1908: @gianpy_83 @el_cholo2809 @CalcioFinanza @gianpy_83 -