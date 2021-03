Buongiorno dalla Borsa 12 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) (TeleBorsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,58%; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +2,36% termina a quota 13.052,9 punti. Brilla Tokyo, in aumento dell’1,73%, chiude a 29.717,8 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,22% e chiude a 13.897 punti. Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto viaggi e intrattenimento con un calo di -3,21%. Retrocede molto Autogrill, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,60%. Annunciati ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Tele) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,58%; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +2,36% termina a quota 13.052,9 punti. Brilla Tokyo, in aumento dell’1,73%, chiude a 29.717,8 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,22% e chiude a 13.897 punti. Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto viaggi e intrattenimento con un calo di -3,21%. Retrocede molto Autogrill, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,60%. Annunciati ...

Advertising

GDF : Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #NoiconVoi #Laquila #gransasso - Ali_Shinee : Buongiorno sono dalla parrucchiera con il colore in testa ma hanno staccato l'acqua - Olimpia07522322 : @bastioniazzurri @paulocoelho @rulajebreal @FiorellaMannoia @andreapurgatori @fulviogiuliani @GinoRIVIECCIO… - Stregalife1 : RT @Blu09765054: Buongiorno a tutti, buon venerdì. ????????????????????? Armonie e contrasti: è il rapporto uomo- natura e uomo e suoi simili. L'arm… - matitesbagliate : RT @Bianca44374870: #ciSonoMoltiPosti Dove si ama tornare. Non si torna mai per caso, perché per tornare devi conoscere la strada. Si tor… -