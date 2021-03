Basket femminile | la 22a giornata di Serie A1 tra battaglie playoff e salvezza Spiccano Schio-San Martino e Campobasso-Geas

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) Pronta a partire la 22adiA1, con sei incontri nel weekend invece dei canonici sette, per motivazioni continentali. Si incrociano lungo l’Italia scontri per lae per la zona di testa, ma anche per poter guadagnare il fattore campo nei quarti deiscudetto. Andiamo a vedere cosa ci aspetterà. DINAMO SASSARI-LIMONTA COSTA MASNAGA (Sabato 13 marzo, ore 17:00) La partita d’andata è ancora nella memoria degli appassionati die non solo, perché portò alla notorietà nazionale Matilde Villa con i suoi 36 punti. Le lombarde arrivano dalla sconfitta in Coppa Italia nei quarti contro, per la verità preventivata, mentre Sassari ha espugnato il PalaTagliate di Lucca nel recente scontrovalso come recupero. DONDI MULTISTORE ...