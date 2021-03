Atalanta-Spezia, le formazioni ufficiali (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter, l'Atalanta vuole tornare a fare punti e ospita lo Spezia. Gasperini con Pasalic alle spalle di Ilicic e Muriel; in panchina Zapata. In difesa riposa Romero: c'è Palomino. Italiano risponde con il tridente Verde-Nzola-Gyasi. Diretta su Sky Sport Serie A alle 20.45.Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. GasperiniSpezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter, l'vuole tornare a fare punti e ospita lo. Gasperini con Pasalic alle spalle di Ilicic e Muriel; in panchina Zapata. In difesa riposa Romero: c'è Palomino. Italiano risponde con il tridente Verde-Nzola-Gyasi. Diretta su Sky Sport Serie A alle 20.45.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini(4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano ITA Sport Press.

