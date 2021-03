Anticamorra | istituite 5 sottocommissioni Zinzi | “Torniamo ad accendere i riflettori su Terra dei Fuochi”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCinqueperun focus sulle principali emergenze del territorio: sono stateoggi nel corso della seduta della Commissionee Beni Confiscati del Consiglio regionale della Campania presieduta dal consigliere regionale Gianpiero. Si occuperanno di “dei, ecomafie e Bonifiche”; “Criminalità e dipendenze”; “Beni confiscati”; “Informazione, Scuola, Enti locali”, “Covid, imprese e usura”. Una suddivisione che ricalca per grandi linee quella operata in seno alla omologa Commissione parlamentare Antimafia. La prima sottocommissione si concentrerà sull’impatto della camorra sui reati ambientali e sull’incidenza del fenomeno dei roghi di rifiuti nei territori della Campania e nei campi ...

