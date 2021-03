America’s Cup, New Zealand reagisce e domina Luna Rossa in gara-4. Serie sul 2-2 (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 2-2. Situazione di perfetta parità al termine della seconda giornate di regate: la battaglia per alzare al cielo la America’s Cup è più aperta e incerta che mai, regna l’equilibrio nella baia di Auckland ed entrambe le squadre sono a cinque vittorie dalla conquista del trofeo sportivo più antico al mondo. Team Prada Pirelli è stato sconfitto dai Kiwi nella gara-4, dopo che si era imposto nella prova d’apertura ed era riuscito a mettere sotto i padroni di casa. I detentori della Vecchia Brocca hanno reagito prontamente e sono riusciti a impattare una contesa diventata decisamente vibrante e palpitante. Il distacco al traguardo è di ben 1’03” (il margine più elevato in questa Serie, per il momento). Sul campo di regata E del Golfo di Hauraki, dove soffiava un ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)-Team New2-2. Situazione di perfetta parità al termine della seconda giornate di regate: la battaglia per alzare al cielo laCup è più aperta e incerta che mai, regna l’equilibrio nella baia di Auckland ed entrambe le squadre sono a cinque vittorie dalla conquista del trofeo sportivo più antico al mondo. Team Prada Pirelli è stato sconfitto dai Kiwi nella-4, dopo che si era imposto nella prova d’apertura ed era riuscito a mettere sotto i padroni di casa. I detentori della Vecchia Brocca hanno reagito prontamente e sono riusciti a impattare una contesa diventata decisamente vibrante e palpitante. Il distacco al traguardo è di ben 1’03” (il margine più elevato in questa, per il momento). Sul campo di regata E del Golfo di Hauraki, dove soffiava un ...

