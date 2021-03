America’s Cup, Enrico Voltolini: “Giornata positiva, conquistato un punto prezioso. Difficile sorpassare” (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa è in parita con Team New Zealand nel match race che mette in palio la America’s Cup: 2-2 al termine della seconda Giornata di regate. Team Prada Pirelli si è imposto in gara-3, ma poi ha dovuto chinare il capo nella regata successiva. La lotta per la conquista della Vecchia Brocca è più aperta che mai e l’equipaggio italiano ha dimostrato di poter lottare alla pari con i Kiwi. Il sailor Enrico Voltolini ha analizzato la prestazione: “Un’ottima Giornata. Alla fine portiamo a casa un punto prezioso. Condizioni di vento medio-leggero. La prima regata è stata ottima, abbiamo controllato bene Team New Zealand. La seconda dovremo riguardarla, le sensazioni non erano così buone come nella prima, abbiamo navigato un po’ sotto target. Loro strambano molto bene, hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa è in parita con Team New Zealand nel match race che mette in palio laCup: 2-2 al termine della secondadi regate. Team Prada Pirelli si è imposto in gara-3, ma poi ha dovuto chinare il capo nella regata successiva. La lotta per la conquista della Vecchia Brocca è più aperta che mai e l’equipaggio italiano ha dimostrato di poter lottare alla pari con i Kiwi. Il sailorha analizzato la prestazione: “Un’ottima. Alla fine portiamo a casa un. Condizioni di vento medio-leggero. La prima regata è stata ottima, abbiamo controllato bene Team New Zealand. La seconda dovremo riguardarla, le sensazioni non erano così buone come nella prima, abbiamo navigato un po’ sotto target. Loro strambano molto bene, hanno ...

