Aliye Berger | le sue incisioni espressioniste hanno fatto storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi nella rubrica “Esseri Unici” ricordiamo l’artista, pittrice e incisore. Nata a Büyükada, ?stanbul, Turchia il 24 dicembre 1903 è divenuta nota per le sue. Frequentò le migliori scuole francesi di Istanbul, poi prese lezioni di disegno e di pittura. Prese inoltre lezioni di musica da Karl, il maestro e pedagogo ungherese di violino che si trovava in Turchia nel 1924. I due intrapresero da subito una relazione che durò 23 anni e sfociò in matrimonio solo nel 1947. A sei mesi dal felice evento Karl moricadde in uno stato di profonda depressione, tanto che la sorella la convinse a raggiungerla a Londra. Qui studiò scultura e incisione nella bottega di John Buckland Wright. Nel 1951 tornò in Turchia con 150 ...