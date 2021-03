Aeroporto Fiumicino | Draghi visita centro vaccinale Regione Lazio

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Presidente del Consiglio, Mario, hato oggi, giovedì 11 marzo, ilVaccini della, realizzato per la prima volta in uno scalo italiano grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana. Il Premier, accompagnato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è stato ricevuto dal Presidente della, Nicola Zingaretti, dal presidente della CRI, Francesco Rocca e dall’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone. Presenti anche l’Assessore alla Sanità della, Alessio D’Amato e il Direttore Sanitario ...

Agenzia_Ansa : La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi al centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino - LA DIRETTA -… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi venerdì 12 marzo, alle ore 11, visiterà il centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di… - vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - infoitinterno : Covid-19, il premier Draghi visita il centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino - iltrenoromalido : Ostia, in arrivo un bus per l’aeroporto di Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Fiumicino

Il centro vaccinale didispone, infatti, di 65 cabine, di cui 25 per l'inoculazione dei vaccini, 160 sedute nell'area di osservazione medica, un parcheggio auto di circa 330 posti. La ...Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della sua visita al centro vaccinale dell'di. 'A tutti, chiedo di aspettare il proprio turno, come ha ...ITALIA- Visita del premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino, situato nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Poco prima del presidente del Consiglio al centro sono arrivati il ...Il premier interrompe il suo intervento per compiere una considerazione personale dopo la visita al centro vaccinale anti Covid dell'Aeroporto di Fiumicino ...