Accademia Volley, tutto pronto per il debutto (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Dopo più di un anno dall’ultima partita ufficiale (era il 22 Febbraio 2020, 2-3 in casa contro Pontecagnano), l’Accademia torna finalmente a respirare l’atmosfera della vigilia di una partita ufficiale. Domani pomeriggio, infatti, alla palestra Rampone è in programma l’esordio in campionato delle giallorosse che affronteranno l’Ancis Villaricca. Una partita attesa da tante settimane e che sembrava non volesse arrivare, visti i tanti rinvii registrati, ma che adesso riporta l’attenzione anche all’aspetto agonistico, seppur in una situazione ancora delicata a causa del covid che non si ostina a fermarsi. In quel lontano 22 febbraio avevamo lasciato una Accademia lanciatissima al secondo posto della classifica, pronta a giocarsi tutte le sue chances di promozione. Un sogno infranto ancor prima del suo inizio, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Dopo più di un anno dall’ultima partita ufficiale (era il 22 Febbraio 2020, 2-3 in casa contro Pontecagnano), l’torna finalmente a respirare l’atmosfera della vigilia di una partita ufficiale. Domani pomeriggio, infatti, alla palestra Rampone è in programma l’esordio in campionato delle giallorosse che affronteranno l’Ancis Villaricca. Una partita attesa da tante settimane e che sembrava non volesse arrivare, visti i tanti rinvii registrati, ma che adesso riporta l’attenzione anche all’aspetto agonistico, seppur in una situazione ancora delicata a causa del covid che non si ostina a fermarsi. In quel lontano 22 febbraio avevamo lasciato unalanciatissima al secondo posto della classifica, pronta a giocarsi tutte le sue chances di promozione. Un sogno infranto ancor prima del suo inizio, ...

