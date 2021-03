Volano le vendite del Pecorino etico solidale sardo

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) CAGLIARI – Il Pecorino etico solidale festeggia nel migliore dei modi il quarto anno di vita. Il formaggio da tavola che nasce dal latte munto e trasformato in Sardegna dalla cooperativa di pastori di Dorgali -venduto in tutta Italia grazie all’accordo di filiera tra Coldiretti Sardegna e il caseificio piemontese Biraghi, che garantisce una giusta remunerazione del latte ai pastori, non sotto l’euro al litro- registra nel 2020 un nuovo record, con l’aumento del 31% delle vendite rispetto al 2019. Non solo. Nell’ultimo anno è aumentata del 39% la distribuzione del prodotto nei supermercati e ipermercati, migliorando di cinque punti percentuali rispetto allo scorso anno.