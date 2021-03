Vino, Coldiretti Avellino vara in Irpinia il distretto agroalimentare di qualità. Francesco Acampora presidente (Di giovedì 11 marzo 2021) Si è costituito questa mattina, con il passaggio notarile, il Consorzio distretto agroalimentare di qualità “Vini d’Irpinia”. A darne notizia Coldiretti Avellino, che ha curato, attraverso le sue strutture tecniche, l’iter per l’animazione e la formalizzazione del nuovo soggetto per la valorizzazione dei sistemi produttivi locali. Alla costituzione hanno partecipato Piero Mastroberardino, Francesco Maria Acampora, Veronica Barbati, Teresa Bruno, Ilaria Petitto, Stefano Di Marzo ed Eugenio Gervasio, in rappresentanza di MAVV Wine Art Museum. presidente del Daq Vini d’Irpinia è Francesco Acampora, vice presidente Veronica Barbati. Compongono il consiglio ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Si è costituito questa mattina, con il passaggio notarile, il Consorziodi“Vini d’”. A darne notizia, che ha curato, attraverso le sue strutture tecniche, l’iter per l’animazione e la formalizzazione del nuovo soggetto per la valorizzazione dei sistemi produttivi locali. Alla costituzione hanno partecipato Piero Mastroberardino,Maria, Veronica Barbati, Teresa Bruno, Ilaria Petitto, Stefano Di Marzo ed Eugenio Gervasio, in rappresentanza di MAVV Wine Art Museum.del Daq Vini d’, viceVeronica Barbati. Compongono il consiglio ...

