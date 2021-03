VIDEO – Immobile porta la Scarpa d’oro nello spogliatoio della Lazio (Di giovedì 11 marzo 2021) Ciro Immobile ha ricevuto ieri la Scarpa d’oro 2020, come miglior bomber della scorsa stagione in Europa. L’attaccante della Lazio ha voluto festeggiare l’ambito riconoscimento con i compagni di squadra portando il trofeo negli spogliatoi. Nel VIDEO postato dalle Instagram stories di Milinkovic-Savic, si vede Immobile prendere il trofeo e mostrarlo ai compagni, che lo acclamano con urla di gioia. Immobile ha vinto la Scarpa d’oro 2020, grazie ai 36 gol in campionato, davanti a Lewandowski, fermo a 34 e Cristiano Ronaldo con 31 gol. L’ultimo italiano a vincerla era stato Francesco Totti nel 2006-07. Prima di lui, Luca Toni, con la Fiorentina, nel 2005-06. L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Ciroha ricevuto ieri la2020, come miglior bomberscorsa stagione in Europa. L’attaccanteha voluto festeggiare l’ambito riconoscimento con i compagni di squadrando il trofeo negli spogliatoi. Nelpostato dalle Instagram stories di Milinkovic-Savic, si vedeprendere il trofeo e mostrarlo ai compagni, che lo acclamano con urla di gioia.ha vinto la2020, grazie ai 36 gol in campionato, davanti a Lewandowski, fermo a 34 e Cristiano Ronaldo con 31 gol. L’ultimo italiano a vincerla era stato Francesco Totti nel 2006-07. Prima di lui, Luca Toni, con la Fiorentina, nel 2005-06. L'articolo proviene da ...

