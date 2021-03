Via libera dall’Ema al vaccino Johnson & Johnson (Di giovedì 11 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Via libera dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) al vaccino Janssen (gruppo Johnson & Johnson) contro il Covid-19 per i maggiori di 18 anni. “I dati sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità”, spiega l’Ema. Si tratta del quarto vaccino anti Covid-19 approvato in Europa, dopo Pfizer-Biontech, Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 11 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Viadall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) alJanssen (gruppo) contro il Covid-19 per i maggiori di 18 anni. “I dati sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità”, spiega l’Ema. Si tratta del quartoanti Covid-19 approvato in Europa, dopo Pfizer-Biontech,

