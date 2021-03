(Di giovedì 11 marzo 2021) "Il rumore della gente manca tantissimo a tutti. Spero che dopo Pasqua si possa tornare a ragionare sulle mille persone a partita".Lo ha detto Maurizio. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente dell'Hellas, intervistato ai microfoni di 'sport': dai diritti tv, con i club di Serie A che si riuniranno nella giornata di oggi in videoconferenza per provare a trovare un accordo, al futuro di Cristiano Ronaldo, finito sul banco degli imputati dopo l'eliminazione delladalla Champions League. Ma non solo...PROGETTO- "Bisogna modernizzare gli stadi, per ilne sogno uno stile Bayern Monaco. Tornando al Covid, ho un’idea:ila tutti i...

Advertising

Mediagol : #Verona, a tutto Setti: 'Vorrei regalare il vaccino ai miei abbonati. CR7 e la #Juventus? Ad Agnelli dirò una cosa'… - Cianfrusaglie1 : RT @PellizzariGiano: Qui si parla della provincia di Verona, figurarsi cosa è successo a Bibbiano ove agivano dei veri clan , spero che non… - PellizzariGiano : Qui si parla della provincia di Verona, figurarsi cosa è successo a Bibbiano ove agivano dei veri clan , spero che… - sassuolonews : #Boga e #Chiriches, tutto confermato: i due in gruppo, tornano col Verona #Sassuolo - battitomilan7 : RT @GeminiRinoP: il verona vuole sfruttare la situazione del milan per pressare a tutto campo almeno i primi minuti di partita, sapendo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona tutto

Mediagol.it

Napoli - Maurizio Setti , presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport : 'Io ho una mia idea: se big come Juventus, ...ruolo di Agnelli nell'Eca è un valore aggiunto per...Alle 14:46 locali (le 6:46 in Italia), si è osservato un minuto di silenzio inil Paese per ricordare le oltre 15.000 vittime del triplice incidente. Lo tsunami conseguente a un forte terremoto ...Uomo simbolo del Vicenza, Stefano Giacomelli si racconta in esclusiva ai microfoni di Tuttob.com: Il blitz nel derby veneto contro il Chievo.Una stagione decisamente al di sopra delle aspettative con una salvezza raggiunta con largo anticipo ma anche tre sconfitte consecutive da cancellare in fretta. L’attaccante della Virtus Verona Domeni ...