Verissimo | colpo di scena | ci sarà anche la famosa conduttrice | che sorpresa!

Advertising

Valeep04 : @debsciri @moonshadow_369 Ricordo che quando ho visto Kiraz Mevsimi avevo notato subito qualcosa, alla fine della s… - decemvber16 : MI È PRESO UN COLPO PENSAVO FOSSERO A VERISSIMO TUTTI E TRE INSIEME #reuniongoldentrio - Ilaria22841484 : Chi è il ?? merita un ??................. È verissimo che Kibris è un colpo al ??… - patrizia_pagni : #tzfalsissimo #viperissimo #verissimo colpo di fulmine #zorzando Anche noi per voi, sottoni proprio - crashinonyou : cremonini ha avuto un colpo #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo colpo

SoloGossip.it

...Belen e Antonino non vantano un lungo percorso di coppia eppure fra loro è scattato subito il... A rivelare l'accaduto è stata proprio Belu ospite adurante la puntata del 20 febbraio.Questo sarebbe un bruttosia per lei che per 'L'Isola dei Famosi', dove avrebbe dovuto ...e 'l'Aquila di Ligonchio' si erano scatenate qualche settimana fa all'interno dello studio di ''.Malviventi in azione nei giorni scorsi nella centrallissima via Manzoni, ad Arcore: hanno truffato una signora di 82 anni ...Meteo Italia – Come appena accennato a partire dalla giornata odierna assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo sulla penisola italiana. Peggioramento dovuto ad una evoluzione della confi ...