Vaccini subito, anche se meno efficaci: 1,5 milioni di malati in meno (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Un modello predittivo realizzato negli Usa da esperti di salute pubblica evidenzia come il ritardo nelle vaccinazioni abbia un grandissimo impatto sulla durata della pandemia“. A dirlo è Francesco Gesualdo, pediatra ricercatore dell’area di Medicina Predittiva e Preventiva dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che spiega: “Nello studio statunitense si confrontava una strategia vaccinale che prevedeva la somministrazione di 1 milione di vaccini al giorno con efficacia del 90%, contro una strategia che ne prevedeva 1 milione e mezzo con un’efficacia del 70%. La differenza nel modello era impressionante: se si fosse scelta la seconda opzione, quindi un vaccino con una minore efficacia ma immediatamente disponibile e in grado di raggiungere prima una larga fetta di popolazione, l’epidemia sarebbe durata 2 mesi e mezzo in meno e questo avrebbe permesso di risparmiare 1 milione e mezzo di malati, circa 50.000 ricoveri e oltre 6.000 morti”. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Un modello predittivo realizzato negli Usa da esperti di salute pubblica evidenzia come il ritardo nelle vaccinazioni abbia un grandissimo impatto sulla durata della pandemia“. A dirlo è Francesco Gesualdo, pediatra ricercatore dell’area di Medicina Predittiva e Preventiva dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che spiega: “Nello studio statunitense si confrontava una strategia vaccinale che prevedeva la somministrazione di 1 milione di vaccini al giorno con efficacia del 90%, contro una strategia che ne prevedeva 1 milione e mezzo con un’efficacia del 70%. La differenza nel modello era impressionante: se si fosse scelta la seconda opzione, quindi un vaccino con una minore efficacia ma immediatamente disponibile e in grado di raggiungere prima una larga fetta di popolazione, l’epidemia sarebbe durata 2 mesi e mezzo in meno e questo avrebbe permesso di risparmiare 1 milione e mezzo di malati, circa 50.000 ricoveri e oltre 6.000 morti”.

Advertising

riotta : Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altr… - IlContiAndrea : Un anno fa l’Italia, tra lo sconcerto generale, entrava in #Lockdown Oggi si parla ancora di #Lockdown per la terza… - raptusmo : RT @riotta: Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altro errore gra… - ottopagine : ACLI: 'Subito vaccini a lavoratori dei Patronati, Caf e Caa' #Salerno - GiuseMarongiu : RT @riotta: Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altro errore gra… -