Vaccini, la Danimarca sospende la somministrazione di un lotto di AstraZeneca distribuito in 17 Paesi Ue (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovi guai per AstraZeneca. La società farmaceutica anglo-svedese, già sotto pressione in Europa per la mancata consegna delle dosi del vaccino anti-Coronavirus, adesso dovrà fare i conti anche con la sospensione della somministrazione in un altro Paese dell'Unione europea per ragioni mediche. La Danimarca infatti ha deciso di interrompere l'utilizzo del vaccino a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo ha reso noto l'Autorità sanitaria danese che in un comunicato aggiunge che «al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue». Il lotto incriminato Già domenica scorsa l'ufficio federale austriaco per la sicurezza sanitaria aveva reso noto di aver sospeso la somministrazione di un lotto di ...

