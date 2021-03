Vaccini: fonti Ue, non ci attendiamo export da Usa a breve (Di giovedì 11 marzo 2021) Le trattative di Bruxelles con gli Stati Uniti di Joe Biden per avere più dosi del vaccino di Johnson & Johnson non decollano, almeno per il momento. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Le trattative di Bruxelles con gli Stati Uniti di Joe Biden per avere più dosi del vaccino di Johnson & Johnson non decollano, almeno per il momento. Secondo quanto si apprende dadiplomatiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini fonti Vaccini: fonti Ue, non ci attendiamo export da Usa a breve Le trattative di Bruxelles con gli Stati Uniti di Joe Biden per avere più dosi del vaccino di Johnson & Johnson non decollano, almeno per il momento. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche europee, ieri alla riunione degli ambasciatori dei 27 è stato riferito che non ci si attende che gli Stati Uniti esportino dosi verso l'Unione nell'immediato futuro. Ma oltre ad un ...

Vaccino AstraZeneca, caos in tutta Italia per il ritiro del vaccino: la situazione nelle diverse regioni ... "La Direzione generale Welfare ha ritirato a scopo precauzionale il lotto di vaccini AstraZeneca ... La notizia è stata data all'Ansa da fonti della Regione. Campania, controlli in corso sui pazienti In ...

Vaccini: fonti Ue, non ci attendiamo export da Usa a breve Agenzia ANSA Vaccini: fonti Ue, non ci attendiamo export da Usa a breve (ANSA) - BRUXELLES, 11 MAR - Le trattative di Bruxelles con gli Stati Uniti di Joe Biden per avere più dosi del vaccino di Johnson & Johnson non decollano, almeno per il momento. Secondo quanto si ...

Vaccino AstraZeneca, l’Aifa blocca un lotto per sospette “reazioni gravi” L'Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo del lotto ABV2856 su tutto il territorio nazionale ...

Vaccino AstraZeneca, caos in tutta Italia per il ritiro del vaccino: la situazione nelle diverse regioni. "La Direzione generale Welfare ha ritirato a scopo precauzionale il lotto di vaccini AstraZeneca ... La notizia è stata data all'Ansa da fonti della Regione. Campania, controlli in corso sui pazienti.

Vaccino AstraZeneca, l'Aifa blocca un lotto per sospette "reazioni gravi". L'Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo del lotto ABV2856 su tutto il territorio nazionale.