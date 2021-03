Vaccini Covid in palazzetti | stazioni | parchi | fiere | i luoghi trasformati in hub FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

...'segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti...per la sicurezza sanitaria ha reso noto di avere sospeso la somministrazione di un lotto di...Da un lato c'è la grande attesa per l'arrivo dei. Dall'altro, però, c'è la speranza che l'autodiagnosi diventi una realtà anche in Italia, ...autonomia i test per scoprire la positività alLUCCA. Polo fiere, via alla vaccinazione di massa a partire da aprile. Intanto la Regione apre il portale per la prenotazione delle dosi da parte dei nati tra il 1941 e il 1944. In provincia di Lucca ...Torino, 11 mar. (LaPresse) - Londra ha "detto di non aver deciso un divieto", ma "so perché sono un politico che ci sono vari modi per imporre divieti o ...