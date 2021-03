Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 11/03/21 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ma vi rendeeeeeeeeete contoooooooooooooooooooooooooo? No, ma, dico, VI RENDETE CONTO????? Ma voi lo avete capito che Gemma Galgani è sdegnata da Cataldo coccoloso perché in realtà ha messo gli occhi su Luca? LUCA? LUCA? Ma vi rendeeeeeeeeeete contoooooooooooooooooooo? No, io non ce la faccio, io vorrei cavarmi gli occhi dalle orbite e strapparmi i timpani perché io me lo sento che se qui non arginiamo un attimo la situazione andrà a finire che la Galgani si imboscherà pure tra le corteggiatrici di Massimiliano Mollicone. Ma io dico, ma santoddio, ma in quale universo parallelo Luca dovrebbe mai cagarti? Ma come cacchio ti viene in mente? Cioè, per carità, la gerontofilia esiste ed è una realtà, ma a occhio e croce il buon Luca non ne soffre e anzi è impegnatissimo a fare lo slalom tra tutte le sue coetanee che vorrebbero lanciargliela con la fionda, quindi, ribadisco, come cacchio ti ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ma vi rendeeeeeeeeete contoooooooooooooooooooooooooo? No, ma, dico, VI RENDETE CONTO????? Ma voi lo avete capito che Gemma Galgani è sdegnata da Cataldo coccoloso perché in realtà ha messo gli occhi su Luca? LUCA? LUCA? Ma vi rendeeeeeeeeeete contoooooooooooooooooooo? No, io non ce la faccio, io vorrei cavarmi gli occhi dalle orbite e strapparmi i timpani perché io me lo sento che se qui non arginiamo un attimo la situazione andrà a finire che la Galgani si imboscherà pure tra le corteggiatrici di Massimiliano Mollicone. Ma io dico, ma santoddio, ma in quale universo parallelo Luca dovrebbe mai cagarti? Ma come cacchio ti viene in mente? Cioè, per carità, la gerontofilia esiste ed è una realtà, ma a occhio e croce il buon Luca non ne soffre e anzi è impegnatissimo a fare lo slalom tra tutte le sue coetanee che vorrebbero lanciargliela con la fionda, quindi, ribadisco, come cacchio ti ...

