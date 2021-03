Tuttosport: in caso di cambio proprietà dell’Inter, addio allo stadio con il Milan (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo quanto scrive Tuttosport, lo spostamento delle elezioni comunali a ottobre 2021 non sbloccherà l’iter per il progetto del nuovo San Siro. La maggior parte delle forze politiche del Comune di Milano vorrebbe lasciare la pratica nelle mani del prossimo sindaco. La questione dell’abbattimento di San Siro con la conseguente costruzione di un nuovo impianto è delicata. A spingere verso un rinvio della soluzione è anche il possibile cambio di proprietà dell’Inter. Il Comune vuole procedere solo quando la situazione sarà chiarita. Anche perché, secondo le indiscrezioni che filtrano dall’Inter, qualora la famiglia Zhang cedesse il controllo del club non è scontato che la nuova proprietà approvi l’idea di uno stadio condiviso con il Milan. Il quotidiano ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) Secondo quanto scrive, lo spostamento delle elezioni comunali a ottobre 2021 non sbloccherà l’iter per il progetto del nuovo San Siro. La maggior parte delle forze politiche del Comune dio vorrebbe lasciare la pratica nelle mani del prossimo sindaco. La questione dell’abbattimento di San Siro con la conseguente costruzione di un nuovo impianto è delicata. A spingere verso un rinvio della soluzione è anche il possibiledi. Il Comune vuole procedere solo quando la situazione sarà chiarita. Anche perché, secondo le indiscrezioni che filtrano dall’Inter, qualora la famiglia Zhang cedesse il controllo del club non è scontato che la nuovaapprovi l’idea di unocondiviso con il. Il quotidiano ...

