Tutta Colpa di Freud – La Serie su Amazon Prime Video prima che su Canale 5 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tutta Colpa di Freud – La Serie dal 26 febbraio su Amazon Prime Video e in autunno su Canale 5 Tutta Colpa di Freud – La Serie arriva da venerdì 26 febbraio su Amazon Prime Video prodotta da Lotus e RTI e in attesa di vederla in tv in autunno (forse) su Canale 5. Come è facile intuire si tratta dell'adattamento del film omonimo di Paolo Genovese ma con un cast e una storia diversa, oltre che un'ambientazione che si sposta da Roma a Milano. Resta l'impianto con al centro uno psicologo, interpretato questa volta da Claudio Bisio (già psicologo in Confusi e Felici in questi strani intrecci nazionali), alle prese con tre ...

