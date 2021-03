Stellantis - Tavares in visita a Betim: al via la produzione dei motori GSE Turbo (Di giovedì 11 marzo 2021) Prosegue il tour di Carlos Tavares negli ex stabilimenti Fiat Chrysler, organizzato con lo scopo di verificare di persona la stato degli impianti del costruttore italoamericano: l'amministratore delegato del gruppo Stellantis si è recato a Betim, in Brasile, per visitare il complesso produttivo inaugurato nel 1973 dalla Fiat. La sua visita è coincisa con l'avvio operativo di una nuova struttura per la produzione della famiglia di motori GSE Turbo. Un investimento da 60 milioni di euro. Il nuovo impianto dedicato ai propulsori, che ha una capacità produttiva iniziale di 100 mila unità all'anno ed è integrato alle analoghe strutture dedicate alle famiglie Fire e Firefly, è stato realizzato grazie a circa 400 milioni di reais (60 milioni di euro) ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 marzo 2021) Prosegue il tour di Carlosnegli ex stabilimenti Fiat Chrysler, organizzato con lo scopo di verificare di persona la stato degli impianti del costruttore italoamericano: l'amministratore delegato del grupposi è recato a, in Brasile, perre il complesso produttivo inaugurato nel 1973 dalla Fiat. La suaè coincisa con l'avvio operativo di una nuova struttura per ladella famiglia diGSE. Un investimento da 60 milioni di euro. Il nuovo impianto dedicato ai propulsori, che ha una capacità produttiva iniziale di 100 mila unità all'anno ed è integrato alle analoghe strutture dedicate alle famiglie Fire e Firefly, è stato realizzato grazie a circa 400 milioni di reais (60 milioni di euro) ...

