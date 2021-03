Serena Rossi | la ' Canzone segreta' ad Amadeus a Sanremo | ' Ero spaventata | ma per sorprenderlo niente prove'

Advertising

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - IlContiAndrea : Quindi Serena Rossi prossimo anno co-conduttrice di un Festival tutto al femminile? #sanremo2021 #SanremoSempre - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso performance al tema dei lavoratori dello spettacolo, mentre Achille Lauro avrà al suo fianco Bos… - zazoomblog : Serena Rossi a “La Vita in Diretta”: le anticipazioni del programma di venerdì sera - #Serena #Rossi #Diretta”: - zoomgossip : Canzone Segreta è il nuovo show di Serena Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

Da venerdì 12 marzo, in prima serata su Rai1,conduce lo show emotainment 'Canzone segreta'. Attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice, la talentuosa napoletana ha dimostrato di muoversi con disinvoltura su questi terreni. 'Sono ...Luca Argentero, Franca Leosini, Virginia Raffaele, sono solo alcuni degli ospiti del nuovo programma condotto dasu Rai 1 ogni venerdì. Manca veramente molto poco al debutto della bella e bravissima. Attrice, cantante e ora anche conduttrice di un programma in prima serata su Rai 1 dal ...Da venerdì 12 marzo, in prima serata su Rai1, Serena Rossi conduce lo show emotainment ‘Canzone segreta’. Attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice, la talentuosa napoletana ...Serena Rossi torna in tv: sarà la conduttrice di un nuovo programma Rai Serena Rossi torna in tv: sarà la conduttrice di ...