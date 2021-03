Salvini lancia Bertolaso sindaco | “Dalla salute dei lombardi al futuro di Roma”

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Si voterà in autunno. Io questa mattina ho mandato un messaggio a una persona che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei cittadini lombardi entro giugno, spero da ottobre potrà mettere in sicurezza il futuro dei cittadini romani“. Così Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera, su Guido Bertolaso candidato sindaco di Roma.