Roma, nasce la prima area per la ricarica ultrafast: oggi l’inaugurazione a Corso Francia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono stazioni di ricarica “ultrafast”, servono a ricaricare i veicoli elettrici in pochissimo tempo, anche solo 15 minuti. Sono la nuova frontiera della mobilità elettrica in Italia, e ora sono arrivate anche a Roma. oggi al centro Enel X in via di Corso Francia è stata inaugurata la prima area di ricarica ultrafast della Capitale. Presente all’evento anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha inaugurato l’area con il taglio del nastro. Poi ha preso parte ad un evento digitale con Francesco Venturini e Massimo Nordio, CEO di Enel X e Volkswagen. Proprio il gruppo Enel X è stato pioniere delle società fornitrici di multienergia e non a caso controlla la quasi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono stazioni di”, servono are i veicoli elettrici in pochissimo tempo, anche solo 15 minuti. Sono la nuova frontiera della mobilità elettrica in Italia, e ora sono arrivate anche aal centro Enel X in via diè stata inaugurata ladidella Capitale. Presente all’evento anche la sindaca diVirginia Raggi, che ha inaugurato l’con il taglio del nastro. Poi ha preso parte ad un evento digitale con Francesco Venturini e Massimo Nordio, CEO di Enel X e Volkswagen. Proprio il gruppo Enel X è stato pioniere delle società fornitrici di multienergia e non a caso controlla la quasi ...

