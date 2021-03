(Di giovedì 11 marzo 2021), 11 mar. (Adnkronos) - "La commissione Affari costituzionali ha iniziato oggi ad esaminare i progetti diper dare poteri speciali a, per i quali sono stato nominato relatore insieme alla collega Calabria di Fi. Il collega Morassut è primo firmatario della proposta Pd che si propone di estendere l'autonomia anche al piano legislativo, valorizzando così al massimo il ruolo della. In assenza di tale innovazione costituzionale, che certo può essere configurata in modi diversi, le proposte che si limitano esclusivamente alla legislazione ordinaria potrebbero avere un impatto assolutamente minimo. Il dibattito ci consentirà di approfondire bene le diverse opzioni costituzionali su unper il ...

TV7Benevento : Roma: Ceccanti, 'legge per la Capitale nodo importante per sistema Paese'... -

...Procura di Siena e sulle tante presunte omissioni emerse grazie alle inchieste giornalistiche-... Trano (Misto),(Pd), Ungaro (IV), D'Ettore (FI) e Zennaro (Lega). Sarà fatto un lavoro ......in maggioranza regionale possa essere pedina di scambio per le elezioni comunali di. Il ... Da Matteo Orfini a Stefanonon sono pochi coloro che, visto il quadro politico rivoluzionato con ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La commissione Affari costituzionali ha iniziato oggi ad esaminare i progetti di legge per dare poteri speciali a Roma Capitale, per i quali sono stato nominato relatore i ...Il pentastellato Francesco Silvestri sara’ invece il relatore delle proposte di legge ordinarie. “La sfida dei poteri speciali per Roma merita un impegno comune. Tutte le forze politiche ne sono consa ...