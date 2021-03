Recensione Tribes of Europa su Netflix: l’avventura dark nata dopo il referendum sulla Brexit (Di giovedì 11 marzo 2021) Recensione Tribes of Europa nuova serie tv tedesca dai produttori di dark dal 19 febbraio su Netflix Anno 2074 l’Europa come la conosciamo non esiste più. Il mondo connesso di oggi è un lontano ricordo, la popolazione è divisa in tribù sul modello degli antichi feudi medievali, ciascuno con le proprie caratteristiche. Tribes of Europa racconta un mondo stravolto dai misteriosi eventi di quello che viene chiamato “dicembre nero” del 2029 e con un gusto tutto europeo, infuso di decadentismo tedesco, ci mostra quello che potremmo diventare in preda agli egoismi di parte. Non a caso il creatore e showrunner della serie Philip Koch ha svelato come l’idea della serie gli sia nata proprio a seguito del referendum ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021)ofnuova serie tv tedesca dai produttori didal 19 febbraio suAnno 2074 l’come la conosciamo non esiste più. Il mondo connesso di oggi è un lontano ricordo, la popolazione è divisa in tribù sul modello degli antichi feudi medievali, ciascuno con le proprie caratteristiche.ofracconta un mondo stravolto dai misteriosi eventi di quello che viene chiamato “dicembre nero” del 2029 e con un gusto tutto europeo, infuso di decadentismo tedesco, ci mostra quello che potremmo diventare in preda agli egoismi di parte. Non a caso il creatore e showrunner della serie Philip Koch ha svelato come l’idea della serie gli siaproprio a seguito del...

