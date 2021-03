Pioli | «Riportiamo il Milan dove merita Soddisfazione per il pari con lo United»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Parla Stefanoal termine di Manchester. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero nel post partita dell’Old Trafford Ecco le dichiarazioni di Stefanoal termine di Manchesterai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Ho pensato che fosse l’avversario giusto per noi, stiamo cercando di tornare a vincere e di far tornare ilnel posto: ai vertici del campionato italiano e del calcio europeo. Queste sono le partite che ti fanno crescere, la prestazione di oggi è stata ottima ed è un buonissimo risultato ma per la qualificazione c’è ancora da giocare il ritorno perché questo Manchester è veramente ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli: 'Riportiamo il Milan al vertice in Italia ed Europa. Kessie mi assicura di non averla presa di mano sul gol’… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Riportiamo

Calciomercato.com

Parla Stefanoal termine di Manchester United - Milan. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore rossonero nel post partita dell'Old ...Commenta per primo Dopo il pareggio in extremis a Old Trafford, Stefanoha commentato così la partita del suo Milan a Manchester a Sky Sport : 'I complimenti sono da passare ai miei giocatori. La squadra ha giocato con personalità e fatto la partita, l'abbiamo ...Commenta per primo Dopo il pareggio in extremis a Old Trafford, Stefano Pioli ha commentato così la partita del suo Milan a Manchester a Sky Sport: “I complimenti sono da passare ai miei giocatori. La ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 marzo. Con dieci Champions League in campo, Milan-Man United è la regina della serata. I rossoneri non hanno mai vinto la Coppa Uefa/Europa League ...