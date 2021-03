Nasce il progetto “7 marzo”, per combattere la violenza sulle donne (Di giovedì 11 marzo 2021) 8 marzo (e non 7 marzo). L’abbiamo celebrata tutti solo tre giorni fa: chi con una frase sui social, chi con un messaggino, chi regalando qualche mimosa. La Giornata internazionale della Donna è stata l’occasione per parlare ancora (non è mai abbastanza) di violenza di genere e femminicidi. Per ricordare le donne uccise dagli uomini, da quegli uomini che le avrebbero dovute amare. Lo stesso presidente della repubblica Sergio Mattarella, parlando al Quirinale lo ha detto: “Il femminicidio è un fenomeno impressionante. Bisogna rispettare le donne anche con il linguaggio, perché la parità di genere è una questione culturale”, e ha poi ricordato – una per una e chiamandole per nome – le 12 donne che sono state uccise dall’inizio del 2021, in soli due mesi. Cosa è il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) 8(e non 7). L’abbiamo celebrata tutti solo tre giorni fa: chi con una frase sui social, chi con un messaggino, chi regalando qualche mimosa. La Giornata internazionale della Donna è stata l’occasione per parlare ancora (non è mai abbastanza) didi genere e femminicidi. Per ricordare leuccise dagli uomini, da quegli uomini che le avrebbero dovute amare. Lo stesso presidente della repubblica Sergio Mattarella, parlando al Quirinale lo ha detto: “Il femminicidio è un fenomeno impressionante. Bisogna rispettare leanche con il linguaggio, perché la parità di genere è una questione culturale”, e ha poi ricordato – una per una e chiamandole per nome – le 12che sono state uccise dall’inizio del 2021, in soli due mesi. Cosa è il ...

Advertising

GirWebTV : Taranto, nasce il progetto 'Care Leavers”, la nuova figura di “Tutor per l’autonomia” - - MassimoArcolin : RT @OGiannino: Nasce Progetto per l'Italia: partiti e associazioni culturali liberal-riformisti. Ma in che sperano i libberali, se è tutta… - VinceMaielli : RT @schnitzlerrr: 'Quello che ha enunciato Elly Schlein è un progetto cui stiamo lavorando da tempo, nasce dall’esperienza di Coraggiosa in… - schnitzlerrr : 'Quello che ha enunciato Elly Schlein è un progetto cui stiamo lavorando da tempo, nasce dall’esperienza di Coraggi… - aledenicola : RT @OGiannino: Nasce Progetto per l'Italia: partiti e associazioni culturali liberal-riformisti. Ma in che sperano i libberali, se è tutta… -