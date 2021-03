Nas sequestrano in tutta Italia lotto vaccino Astrazeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) I carabinieri dei nuclei antisofisticazione e sanità stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, relativo ad uno specifico lotto di vaccino Covid-19 prodotto dall’azienda Astra Zeneca, il lotto identificato dal n. ABV2856, in conseguenza al provvedimento dell’Aifa con cui è stata disposta la sospensione della somministrazione delle dosi dello stessi lotto, già assegnate alle strutture sanitarie. Lo rende noto il comando dei carabinieri per la tutela della salute, spiegando che le operazioni sono partite dalle prime ore del pomeriggio e sono in corso di svolgimento presso tutti gli hub di distribuzione e i centri di vaccinazione dove sono stati consegnati complessivamente 249.600 dosi, per “porre a vincolo i ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 marzo 2021) I carabinieri dei nuclei antisofisticazione e sanità stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, relativo ad uno specificodiCovid-19 prodotto dall’azienda Astra Zeneca, ilidentificato dal n. ABV2856, in conseguenza al provvedimento dell’Aifa con cui è stata disposta la sospensione della somministrazione delle dosi dello stessi, già assegnate alle strutture sanitarie. Lo rende noto il comando dei carabinieri per la tutela della salute, spiegando che le operazioni sono partite dalle prime ore del pomeriggio e sono in corso di svolgimento presso tutti gli hub di distribuzione e i centri di vaccinazione dove sono stati consegnati complessivamente 249.600 dosi, per “porre a vincolo i ...

