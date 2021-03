Marco Frittella, chi è il giornalista Rai e perché la sua assenza ha creato tanto scompiglio (Di giovedì 11 marzo 2021) giornalista, docente, saggista e conduttore televisivo, Marco Frittella – che della Rai è uno dei volti di punta – ha creato parecchio scompiglio nella giornata di ieri, mercoledì 10 marzo 2021. L’improvvisa indisposizione che ha costretto il conduttore di UnoMattina a casa non poteva far immaginare al protagonista tutto l’interesse che si sarebbe generato. Presentatore in coppia con Monica Giandotti, Frittella è da qualche mese al timone del programma di RaiUno. Marco Frittella, chi è il giornalista Rai Nato a Orte, nel Viterbese, il 12 luglio 1958, Marco ha una lunga carriera alle spalle. Redattore della rubrica Agricoltura Domani – divenuto poi Linea Verde – tra il 1979 e il 1982, Frittella è stato ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021), docente, saggista e conduttore televisivo,– che della Rai è uno dei volti di punta – haparecchionella giornata di ieri, mercoledì 10 marzo 2021. L’improvvisa indisposizione che ha costretto il conduttore di UnoMattina a casa non poteva far immaginare al protagonista tutto l’interesse che si sarebbe generato. Presentatore in coppia con Monica Giandotti,è da qualche mese al timone del programma di RaiUno., chi è ilRai Nato a Orte, nel Viterbese, il 12 luglio 1958,ha una lunga carriera alle spalle. Redattore della rubrica Agricoltura Domani – divenuto poi Linea Verde – tra il 1979 e il 1982,è stato ...

Advertising

Valedance11 : RT @Unomattina: Una lieve indisposizione costringe a casa Marco Frittella ed ecco in studio Barbara Capponi. In apertura i numeri del #Covi… - FabioTraversa : RT @ADGInforma: Non è un mistero: al direttore di @RaiUno, Stefano Coletta, la doppia conduzione di @Unomattina (Marco Frittella e Monica G… - LoSpecialistatv : RT @ADGInforma: Non è un mistero: al direttore di @RaiUno, Stefano Coletta, la doppia conduzione di @Unomattina (Marco Frittella e Monica G… - ADGInforma : Non è un mistero: al direttore di @RaiUno, Stefano Coletta, la doppia conduzione di @Unomattina (Marco Frittella e… - SerieTvserie : Unomattina, domani non ci sarà Marco Frittella, al suo posto Barbara Capponi (e la Giandotti resta a casa in quaran… -