LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: il plotone chiude immediatamente sugli undici fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30

15.08 Situazione tornata alla normalità con il gruppo che rimane compatto.

15.03 Niente da fare immediata la reazione del plotone che ha chiuso sugli attaccanti. Il gruppo torna compatto.

15.01 Dopo oltre 130 km soporiferi si è accesa la corsa.

14.58 Il gruppetto è composto da circa una decina di unità ma le squadre dei velocisti si sono immediatamente organizzate.

14.54 Finalmente un attacco! Oliver Naesen (Ag2R-Citroen), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Dries De Dondt (Alpecin-Fenix) fanno parte del gruppetto degli attaccanti.

14.47 Il finale della frazione odierno è ...

