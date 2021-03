LIVE Parigi-Nizza, quinta tappa in DIRETTA: finalmente un attacco! Undici corridori provano la fuga (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 15.03 Niente da fare immediata la reazione del plotone che ha chiuso sugli attaccanti. Il gruppo torna compatto. 15.01 Dopo oltre 130 km soporiferi si è accesa la corsa. 14.58 Il gruppetto è composto da circa una decina di unità ma le squadre dei velocisti si sono immediatamente orgaNizzate. 14.54 finalmente un attacco! OLIVEr Naesen (Ag2R-Citroen), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Dries De Dondt (Alpecin-Fenix) fanno parte del gruppetto degli attaccanti. 14.47 Il finale della frazione odierno è a dir poco scontato: sarà volata! 14.42 Il plotone a 90 km dal traguardo. #ParisNice ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.30 15.03 Niente da fare immediata la reazione del plotone che ha chiuso sugli attaccanti. Il gruppo torna compatto. 15.01 Dopo oltre 130 km soporiferi si è accesa la corsa. 14.58 Il gruppetto è composto da circa una decina di unità ma le squadre dei velocisti si sono immediatamente orgate. 14.54unr Naesen (Ag2R-Citroen), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Dries De Dondt (Alpecin-Fenix) fanno parte del gruppetto degli attaccanti. 14.47 Il finale della frazione odierno è a dir poco scontato: sarà volata! 14.42 Il plotone a 90 km dal traguardo. #ParisNice ...

